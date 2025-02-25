T.C.

ANKARA

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2017/19 Tereke

17.02.2025



ANKARA 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

İ L A N

Mahkememizin 28/03/2024 Tarih ve 2017/19 Tereke, 2024/4 karar sayılı ilamı gereğince;21/06/2011 tarihinde vefat eden, Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Ulucami Mahallesi/Köyü, Cilt No:5, Hane No:173'de nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Havva'dan olma 24/01/1974 doğumlu MURAT UYAN'ın paraya çevrilebilir mal varlığı belirlenmediğinden İİK.m.218 uyarınca TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmekle;

İİK.m.218 uyarınca ; muristen alacaklı olanların ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 GÜN içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak masraflarını da peşin vermek suretiyle iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesini isteyebilecekleri, aksi halde iflasın KAPATILACAĞI ( İİK.m.254 )

İlan olunur.