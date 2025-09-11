Habertürk
        T.C. ANKARA 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.09.2025 - 00:00
        T.C.ANKARA 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/356 Esas
        24.01.2025

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ADEM TÜRKKORKMAZ'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ hususu ilanen tebliğ olunur. 24.01.2025

        GAİP

        TC KİMLİK NO : 17314106878
        ADI SOYADI : ADEM TÜRKKORKMAZ
        BABA ADI : İBRAHİM
        ANA ADI : RUKAYYE
        DOĞUM TARİHİ : 15/10/1982
        DOĞUM YERİ : ANKARA

        Yazı Boyutu