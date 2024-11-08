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        T.C. ANKARA 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/28 Tereke
        Konu : ilan
        31/10/2024
        İLAN

        Mahkememiz dosyasından 02/05/2019 tarihinde vefat eden Aksaray ili Aksaray merkez ilçesi Yeşilova Köseli Mahallesi 171 cilt 10 hane no nüfusuna kayıtlı 07/02/1956 doğumlu Hasan ve Naciye'den olma 52492722496 TC kimlik no'lu müteveffa HACI ABDULLAH NOHUT'nın terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,
        Tasfiye memuru olarak Av. Ayşe Ceren Ünsal'ın atanmasına,
        T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02117290
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