T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/500

DAVALILAR : DEBBIE CROSS Asraph Mohammed ve Sumintra Mohammed kızı, 20/07/1965 doğumlu



Davacı Makina ve Kimya Endüstrisi tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında dava dilekçesinde özetle,

"03.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7330 sayılı MKE A.Ş. Hakkında Kanun öncesinde Şirketimiz; gerek kamu iktisadi teşebbüsü niteliğini haiz, savunma sanayisi alanında faaliyet bir kurum olarak gerekse de 7330 sayılı Kanun sonrası dönemde yani günümüzde sermayesinin tamamı Hazine'ye ait anonim şirket statüsü ile ticari faaliyetler yürütmektedir. Nitekim, 7330 sayılı Kanun öncesi dönemde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, faaliyeti ile ilgili konularda özel hukuk hükümlerine tabi olmuş; 7330 sayılı Kanun'da da Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa özel hukuk hükümlerine tabi olduğu açıkça öngörülmüştür. Bu yönüyle, Şirketimiz ürünlerinin sadece Güney Kore'de tanıtımının yapılması ve pazarlanması için dava dışı Turkkey Capital Kurumsal Finans Çözümleri Limited Şirketi'ne yetkilendirme yapılmasına karşın yetki belgesinin kapsamı ve sınırlarının aşılarak, anılan Firma üzerinden Firma kurucuları davalı İlker KÜÇÜKER ve Türker KÜÇÜKER tarafından Şirketimiz ürünlerinin ABD pazarında tanıtımı ve pazarlanması hususunda Asap Lojistik ve Savunma Ticaret Limited Şirketi ile işbirliği anlaşması yapılmış olup; yöneticileri/ortakları eliyle her iki Firma tarafından örgütlü bir şekilde hareket edilerek Şirketimizin ticari bilgileri, dolandırıcılık kastıyla ve belgede sahtecilik yapılmak suretiyle maddi menfaat sağlamak için yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşılmış ve Şirketimizin genel yetkili temsilcileriymiş gibi hareket edilerek ticari faaliyetlere girişilmiştir" gerekçeler gösterilerek tarafınıza tazminat davası açılmış olup, adresinizin boş olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.