T.C.

ANKARA

16. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/25 Esas 04.02.2025

İLAN

Mahkememizin 2024/25 E sayılı dosyasında davacı , TUĞBA KARTAL tarafından davalı ORHAN KARTAL aleyhine açılan boşanma davasında davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmesi sebebi ile

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından açılan dava dilekçesinde, tarafların TMK'nın163. maddesi kapsamında ,aksi halde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, davacı için 5.000,00 TL Tedbir nafakası-yoksulluk nafakasına hükmedilmesine , hükmedilecek nafakanın her yıl TÜFE/ÜFE oranında artış yapılmasına, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı 3.000,00 Tl toplam 6.000,00 TL tedbir nafakası-iştirak nafakasına hükmedilmesine, hükmedilecek nafakaların her yıl TÜFE/ÜFE oranında artış yapılmasına, yargılama gider ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiş olmakla;

HMK'nın 122 ve 127. Maddeleri uyarınca ekli dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129. Maddesinde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz taktirde HMK'nın 128. Maddesi uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, HMK'nın 131. maddesi gereğince; cevap dilekçesinin verilmesinden sonra, cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ORHAN KARTAL - 22876807910

'Kalaba Mahallesi Fedakar Sokak No:22/4 Keçiören/Ankara Keçiören/ ANKARA

ERZURUM ili, KARAYAZI ilçesi, DÜNDAR mah/köy, 25 Cilt, 3 Aile sıra no, 54 sırada nüfusa kayıtlı, ZÜLKİF ve AYNUR oğlu/kızı, 01/01/1985 dogumlu,