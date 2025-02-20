T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/641 Esas
GAİPLİĞİ İSTENEN : SUAT ÇALPAN
Davacı Fatma Çalpan tarafından açılarak Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğe karar verilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı SUAT ÇALPAN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 35897240840
ADI SOYADI : SUAT ÇALPAN
BABA ADI : ORHAN
ANNE ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ :01/01/2002
DOĞUM YERİ :MURADİYE