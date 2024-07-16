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        T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.07.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/948 Esas
        Konu : gaiplik

        09/07/2024

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİPLİĞİ İSTENEN
        TC KİMLİK NO : 60463372922
        ADI SOYADI : AKIN ÇİLİNDİR
        BABA ADI : FAHİR
        ANA ADI : MONİCA
        DOĞUM TARİHİ : 19/08/1992
        DOĞUM YERİ : YENİMAHALLE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02061155
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