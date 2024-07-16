T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 17.07.2024 - 00:00
İ L A N
T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/948 Esas
Konu : gaiplik
09/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİĞİ İSTENEN
TC KİMLİK NO : 60463372922
ADI SOYADI : AKIN ÇİLİNDİR
BABA ADI : FAHİR
ANA ADI : MONİCA
DOĞUM TARİHİ : 19/08/1992
DOĞUM YERİ : YENİMAHALLE