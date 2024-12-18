T.C.

ANKARA 11. AİLE MAHKEMESİ



ESAS NO: 2023/75

Davacı Sancak KOCAMANOĞLU ile davalı Deniz KOCAMANOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında 15529010058 TC kimlik numaralı davalı Deniz KOCAMAN' a tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tahkikat aşamasına geçildiğine ilişkin ihbarın tebligat kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Davalı Deniz KOCAMAN' ın 18/03/2025 günü saat 11:40'da HMK' nun 147. maddesi uyarınca duruşmaya geçerli bir özre dayanmaksızın gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK' nun 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ihtar olunur.Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.