T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1057 Esas

DAVALI : HÜSEYİN ŞAHİN



Davacı MİRKENT GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT İŞLETME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 25/03/2025 günü saat: 10:40'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.