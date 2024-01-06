T.C.

ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2021/1224 Esas

Davacı, ÜNAL SÜRER ile Davalılar, AYSEL KESKİN, BELKIZ KILIÇ, CENNET OZAN, FADİME AKPINAR, GAMZE DELİDUMAN, HIDIR BABACAN, İBRAHİM DELİDUMAN, KÖKSAL DELİDUMAN, SEVİM DELİDUMAN, SEVİM YAMAÇ, ŞEMSİ BABACAN, TEVFİK BABACAN, YEŞİM KOCAMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dahili davalı, İbrahim ve Sevim'den olma, Ankara-19.06.1982 doğumlu, Erzurum ili, Horasan ilçesi, Pinarli mah mah./köyü nüfusunda kayıtlı (39340250400 T.C. Nolu) Köksal DELİDUMAN' ın tebligat yapılamaması sebebiyle adresi meçhul sayılarak dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu sebeple Davacı dilekçesi ile, Ankara ili, Keçiören ilçesi, 19 mayıs mah. 30968 ada 15 parselde kayıtlı taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep edilmiş olup, dahili Davalı KÖKSAL DELİDUMAN' ın duruşmanın bırakıldığı 28.05.2024 günü saat 11:15'de Mahkememize ait duruşma salonuna bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı karşı beyan ve delillerini bildirmesi aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.