Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AMASYA AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.12.2024 - 00:00
        T.C. AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

        ESAS NO : 2023/640 Esas
        03/10/2024

        DAVALI :VİCDANE KAVAK - Rasim ve Ayşe kızı, 13/07/1956 doğumlu,
        DOSYADA MEVCUT ADRESİ : ŞEYHCUİ MAH. ŞEHİT VEDAT TAŞOVA SK. NO:31 İÇ KAPI NO:1MERKEZ/AMASYA


        Davacı KADİR KAVAK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese ikinci tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat aşamasına geçildiğine ilişkin duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İş bu dosyada ön inceleme aşaması tamamlandığı ve tahkikat aşamasına geçildiği, davetiyede belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunda karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.
        (DURUŞMA GÜNÜ 12/12/2024 GÜNÜ SAAT 09:40)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133075
        Yazı Boyutu