T.C.

ALUCRA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/120 Esas 09.05.2025



İLAN



Davacılar , ALİ KARSAVRAN, KADİR HAKKI KARSAVRAN ile Davalılar , ABDULLAH BARDAKÇI, ABDURRAHMAN BARDAKÇI, AYHAN SÜZEN, AYŞE NİŞLİ, BAYRAM BARDAKÇI, EBRAR CEREN KÖÇEK, EMİNE BATAR, EMİNE DEMİR, EREN KÖÇEK, EYÜP KÖÇEK, HATİCE AKDİL, KEMAL SÜZEN, MAHMUT BARDAKÇI, MUSTAFA KÖÇEK, MÜNİRE KÖÇEK, MÜNÜRE KÖÇEK, NERİMAN BARDAKÇI, NERİMAN KÖÇEK, NERMİN KÖÇEK, PERİHAN KAHRAMAN, RAMAZAN KÖÇEK, RECEP KÖÇEK, SALİM SÜZEN, SEYHAN TAŞTAN, SEZAİ SÜZEN, ŞERİF KÖÇEK, TÜLAY FIRFIR, YAKUP BARDAKÇI, YUNUS BARDAKÇI, YUNUS KÖÇEK, YÜKSEL KÖÇEK, ZEHURE KÖÇEK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davacıların davasının "Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası" olduğu, İLGİ DAVANIN DAVALILARINDAN "ZEHURE KÖÇEK'E" ÇIKARTILAN TEBLİĞİN ŞAHSA HİÇBİR ŞEKİLDE ULAŞILAMAMASI NEDENİYLE TEBLİGAT YAPILAMADIĞI hususu ile ayrıca adı geçen davalının tebligat adresinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat şerhleri olan "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, ilk itirazları sunmanız, cevap vermeniz imkansız ise 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde cevap süresinin bitiminden başlamak1 defaya mahsus olmak ve1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 122,127,128 DAVA DİLEKÇESİ VARDIR." ile"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı" hususları ilgili davalı "ZEHURE KÖÇEK'E" İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09/05/2025