T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2018/336 Esas

DAVACILAR :CAVİDAN DEVİREN

CEYDA ERZİNCANLI

DAVALI : ELİF ÇİÇEK GAZİ Altınözü/ HATAY



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

İlgili davaya ilişkin davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 30/10/2018 tarihli dava dilekçesi ile; Hatay ili Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesinde Bulunan 145 ve 10 parsel sayılı taşınmaz ile Hatay İli Altınözü İlçesi Keskincik Mahallesi 212 Parsel Sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edildiği,

Hatay ili Altınözü ilçesi i Mayadalı Mahallesinde Bulunan 145 ve 10 parsel sayılı taşınmaz ile Hatay İli Altınözü İlçesi Keskincik Mahallesi 212 Parsel Sayılı taşınmazında hak sahibi olmanız nedeniyle adresinize tebligatların çıkarıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;

Dosyamızın 08/10/2024 günü saat: 11:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.