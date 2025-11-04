İLAN

T.C. ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/140 Esas

DAVALI : MOHAMAD SHIKH HASAN



Davacı Sidra Şeyhabdullah tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının dava dilekçesinde özetle; Davalı MOHAMAD SHIKH HASAN ile birlikte geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunduklarını, davalı ile evli olduklarını davalının evi terk etmesi ve kendisine ulaşamadığını, bu nedenlerle boşanmaya karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi ibraz etmeniz aksi halde davayı inkar etmiş sayılacağınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.22.10.2025