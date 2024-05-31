Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.06.2024 - 00:00
        T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N
        ESAS NO : 2023/81 Esas


        Davacı RAMAZAN UYAR ile Davalı ALANYA BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/81 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
        Antalya, Alanya, Türkler Mahallesi,
        KUZEYİ :Yol
        GÜNEYİ :Dere ve 233 Ada 1 Parsel,
        DOĞUSU :Yol ve 235 ada ve 1 Parsel,
        BATISI : Yol ve Dere ile çevrili yaklaşık 1.094,34 m2' lik taşınmaz

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02042197
        Yazı Boyutu