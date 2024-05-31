T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/81 Esas



Davacı RAMAZAN UYAR ile Davalı ALANYA BELEDİYESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/81 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya, Alanya, Türkler Mahallesi,

KUZEYİ :Yol

GÜNEYİ :Dere ve 233 Ada 1 Parsel,

DOĞUSU :Yol ve 235 ada ve 1 Parsel,

BATISI : Yol ve Dere ile çevrili yaklaşık 1.094,34 m2' lik taşınmaz