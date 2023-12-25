T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/72 Esas

Mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/72 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar HATİCE TAŞ adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

(Bilirkişi kurulu raporu ekinde gösterilen krokili raporda (A) harfi ile gösterilen 2253,82 m2 miktarlı taşınmaz )

Not: Mahkememizin 2023/72 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.

EK: Bilirkişi raporu ve kroki