T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/370 Esas

Mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) İptali ve Tescil( Zilyetliğe Dayalı)davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/370 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği, aksi halde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar ARİF UYSAL, AYŞE GÖRGÜLÜ, DÖNDÜ UYSAL ve FATMA ER adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

(Bilirkişi kurulu raporu ekinde gösterilen krokili raporda (A) harfi ile gösterilen 1800.35 m2, (B) harfi ile gösterilen 2000.32 m2, (C) harfi ile gösterilen 772.19 m2, (D) harfi ile gösterilen 772.13 m2 , (E) harfi ile gösterilen 1386.19 m2 ve (F) harfi ile gösterilen 1386.60 m2 miktarlı taşınmazlar

Not: Mahkememizin 2022/370 Esas sayılı dosyası içerisindeki bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda ilan hazırlanmıştır.