T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/532 Esas

Davacı, Mustafa Garip ile Davalı, Alanya Belediye Başkanlığı, Davalı, Alanya Mal Müdürlüğü ve Dahili Davalı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/532 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi,Kızılcaşehir Mahallesi

KUZEYİ :224 ADA 38 ve 40 PARSEL

GÜNEYİ :YOL ve İLERİSİ 141 ADA 21 PARSEL

DOĞUSU :224 ADA 39 ve ORMAN

BATISI :YOL