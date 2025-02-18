Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, KESTEL Mahalle/Köy, 937 Ada, 4 Parsel,

Adresi : Kestel Mahallesi Kızılkuyu Cad. 937 Ada 4 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 670,19 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı TİCARET+KONUT alanında kalmaktadır ayrık nizam 4 kata müsadelidir.

Kıymeti : 21.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:04

12/02/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.