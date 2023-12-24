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        T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        ESAS NO : 2022/542 Esas


        Davacı , Burhan ÖZBEK ile Davalı , Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/542 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 18/12/2023
        Alanya İlçesi Türkler Mahallesinde Bulunan; 08/11/2023 tarihli Fen Bilirkişisi raporunda bulunan krokide ; (A) harfi ile gösterilen,
        Kuzeyi, Güneyi, Doğusu ve Batısı aşağıda belirtildiği şekilde çevrili olup tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan, içerisinde de 4 katlı betonarme bina ile çeşitli narenciye ağaçları olan ve orman kadastrosunda sarı (zirai alan) alanda kalan ve en yakın orman sınırına 145 m olan 493,53 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz.
        (A) Harfli Taşınmaz İçin;
        KUZEYİ : YOL
        GÜNEYİ : Kerim KORKMAZ tarlası
        DOĞUSU : Kemal KORKMAZ tarlası
        BATISI : Erol KORKMAZ tarlası

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955716
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