T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/44 Esas



İLAN



Davacı, AHMET KARACA ile Davalılar, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/44 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 25/12/2023

ALANYA İLÇESİOKURCALAR MAHALLESİNDE BULUNAN;

Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesinde bulunan ve krokide893,60 m2 olarak A harfi ile gösterilen taşınmaz için;

Taşınmazın ;

KUZEYİ :211 ada 11 parsel

GÜNEYİ : 211 ada 1 parsel

DOĞUSU :Orman ile çevrili

BATISI : Hacı Mustafa tarlası