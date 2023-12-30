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        T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/44 Esas


        İLAN


        Davacı, AHMET KARACA ile Davalılar, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
        Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/44 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 25/12/2023
        ALANYA İLÇESİOKURCALAR MAHALLESİNDE BULUNAN;
        Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesinde bulunan ve krokide893,60 m2 olarak A harfi ile gösterilen taşınmaz için;
        Taşınmazın ;
        KUZEYİ :211 ada 11 parsel
        GÜNEYİ : 211 ada 1 parsel
        DOĞUSU :Orman ile çevrili
        BATISI : Hacı Mustafa tarlası

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958561
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