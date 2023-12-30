T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/44 Esas
İLAN
Davacı, AHMET KARACA ile Davalılar, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/44 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 25/12/2023
ALANYA İLÇESİOKURCALAR MAHALLESİNDE BULUNAN;
Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesinde bulunan ve krokide893,60 m2 olarak A harfi ile gösterilen taşınmaz için;
Taşınmazın ;
KUZEYİ :211 ada 11 parsel
GÜNEYİ : 211 ada 1 parsel
DOĞUSU :Orman ile çevrili
BATISI : Hacı Mustafa tarlası