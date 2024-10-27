T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/473 Esas

DAVALILAR : 1- AÇELYA YILDIRIM - 156*****230

2- ALİ ÇALIK - 119*****660



Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle, müvekkil kurumun Alanya-Gazipaşa yolu Hasbahçe-Kargıcak yol yapımı nedeni ile Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi eski 511 ve eski 512 parsel sayılı taşınmazda bulunan bina ve mütemmim cüzlerin kamulaştırmasına karar verildiği, bu denle dava konusu taşınmazı kamulaştırma işleminin tamamlanması için imar planıyla yol olarak terki yapılan koridor içerisinde kalan ttütemmim cüzlerin kamulaştırma bedelinin tespitini talep etmiştir.

Duruşma Günü: 06/02/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/10/2024