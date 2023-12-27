T.C.

ALANYA

12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/602 Esas

İLAN

Sergey ve Oksana oğlu, 02.04.1998 Rusya doğumlu, Rusya Ülkesi Nüfusuna kayıtlı katılan KRILL KUZNETSOV ve Visheslav ve Elana kızı, 17.09.1998 Rusya doğumlu, Rusya Ülkesi Nüfusuna kayıtlı Vlada KUZNETSOVA'nın katılan olarak bulunduğu Alanya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2021/602 esas sayılı dava dosyasının 26.10.2022 tarih, 2021/602 esas, 2022/457 karar sayılı kararı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan dolayı sanık Ayşegül ARSLAN'ın beraatine karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen bulunamayan katılanlar KRILL KUZNETSOV ve Vlada KUZNETSOVA mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca gazetede ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz zabıt katibine bulunacak beyanın tutanağa geçirilerek Hakime onaylattırılması suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.