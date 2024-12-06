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        T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 07.12.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/365 Esas


        Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik Sebebiyle Açılan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle ;
        Gaipliğine karar verilmesi istenen dava konusu Antalya ili, Alanya ilçesi, Tepe Mahallesi 1530/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1559/1, 1560/1, 1574/1, 1575/1, 1606/4, 1607/3, 1607/4, 1608/1 ve Sugözü Mahallesi 1596/1 ( yeni 1538/1, 1550/1, 2455/1,-7, 2456/1, 2457/1, 2458/1-2-3, 2459/1, 2460/1, 2462/1, 2463/1-3-4-5, 2464/1-2-3-5-6-8-12, 2465/4, 2466/3-4, 2467/1, 2468/1, 2769/1 ve 2770/3) parsel sayılı taşınmazların sahibi olan MEHMET OĞLU HALİL'i tanıyan nerede olduğunu bilen bu kişiler hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememizin 2024/365 Esas sayılı dosyasına bildirmesi bu süre içinde gaipliği istenen kişi meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınmaz ise mahkememizce gaipliklerine karar verileceği ve dava konusu taşınmazlarda bulunan hisselerinin hazine adına kayıt ve tescil edilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.26/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02135611
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