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T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1279 Esas



DAHİLİ DAVALI : MERAL BAYDAR (T.C.:11302086708)



Davacı Fatma Bayrak tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen ve Nüfus kayıt sisteminde kayıtlı tüm adreslerinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış, ancak adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligatlar yapılamamış ve Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının aşağıdaki şekilde ilanen tebliğine karar verilmiştir.



DAVACI VEKİLİNİN 25/11/2022 TARİHLİ DAVA DİLEKÇESİ:

Sakarya İli Akyazı İlçesi Alaağaç Mah. Kabadere Mevkii 106 Ada 85 Parsel sayılı taşınmazın davalıya ait 1000 metrekare yüzölçümündeki kısmının 21.03.2009 tarihli tapulu gayrimenkulde satış senedi ve zilyetliğin devri sözleşmesi gereği ve iyiniyet kuralları çerçevesinde davacı Fatma Bayrak adına temliken tesciline, yargılanma harç, masraf giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa teşmiline karar verilmesini talep etmiştir.



25/10/2023 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU:

Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Alaağaç Mah. 106 ada, 85 parsel sayılı taşınmazda davacı Fatma Bayrak'ın kullandığı 920.51 m²'lik alanın dava tarihi itibari ile değeri 1.170.212,24-TL olarak hesaplanmıştır.



MAHKEMEMİZİN 24/04/2024 TARİHLİ TENSİP TUTANAĞI:

'Duruşma 11/09/2024 günü saat 09:35 yapılacak olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.24/05/2024