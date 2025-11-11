T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/229 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/229 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 48 Parsel

Yüzölçümü : 18.400 m2

Kıymeti : 460.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy, Topaktaş Mevkii,118 Ada 302 Parsel

Yüzölçümü : 3.100,00 m2

Kıymeti : 80.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü 118 Ada 232 Parsel

Yüzölçümü : 4.100 m2

Kıymeti : 105.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 310 Parsel

Yüzölçümü : 19.000,00 m2

Kıymeti : 475.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Küçükburun Mevkii, 119 Ada 109 Parsel

Yüzölçümü : 18.500,00 m2

Kıymeti : 465.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 184 Parsel

Yüzölçümü : 11.700,00 m2

Kıymeti : 470.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 235 Parsel

Yüzölçümü : 3.600 m2

Kıymeti : 145.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 68 Parsel

Yüzölçümü : 4.100,00 m2

Kıymeti : 105.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 71 Parsel

Yüzölçümü : 13.600,00 m2

Kıymeti : 340.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:00

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 74 Parsel

Yüzölçümü : 12.300,00 m2

Kıymeti : 310.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:00

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 139 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 10.800,00 m2

Kıymeti : 270.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 141 Ada 11 Parsel

Yüzölçümü : 6.250,00 m2

Kıymeti : 155.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:30

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 143 Ada 18 Parsel

Yüzölçümü : 19.500,00 m2

Kıymeti : 490.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:00

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 147 Ada 210 Parsel

Yüzölçümü : 13.200 m2

Kıymeti : 330.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:00

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hassas Mahallesi, 1960 Ada 6 Parsel, Bodrum Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 36 m2

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:00

31/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.