Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 12.11.2025 - 00:00
        T.C.
        AKSARAYSULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/229 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/229 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 48 Parsel
        Yüzölçümü : 18.400 m2
        Kıymeti : 460.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:30
        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy, Topaktaş Mevkii,118 Ada 302 Parsel
        Yüzölçümü : 3.100,00 m2
        Kıymeti : 80.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:30
        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü 118 Ada 232 Parsel
        Yüzölçümü : 4.100 m2
        Kıymeti : 105.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:00
        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 310 Parsel
        Yüzölçümü : 19.000,00 m2
        Kıymeti : 475.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:00
        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Küçükburun Mevkii, 119 Ada 109 Parsel
        Yüzölçümü : 18.500,00 m2
        Kıymeti : 465.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:00
        6 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 184 Parsel
        Yüzölçümü : 11.700,00 m2
        Kıymeti : 470.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:30
        7 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 235 Parsel
        Yüzölçümü : 3.600 m2
        Kıymeti : 145.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:30
        8 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 68 Parsel
        Yüzölçümü : 4.100,00 m2
        Kıymeti : 105.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:00
        9 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 71 Parsel
        Yüzölçümü : 13.600,00 m2
        Kıymeti : 340.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:00
        10 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 74 Parsel
        Yüzölçümü : 12.300,00 m2
        Kıymeti : 310.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:00
        11 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 139 Ada 9 Parsel
        Yüzölçümü : 10.800,00 m2
        Kıymeti : 270.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:30
        12 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 141 Ada 11 Parsel
        Yüzölçümü : 6.250,00 m2
        Kıymeti : 155.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:30
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:30
        13 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 143 Ada 18 Parsel
        Yüzölçümü : 19.500,00 m2
        Kıymeti : 490.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:00
        14 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 147 Ada 210 Parsel
        Yüzölçümü : 13.200 m2
        Kıymeti : 330.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:00
        15 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hassas Mahallesi, 1960 Ada 6 Parsel, Bodrum Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm
        Yüzölçümü : 36 m2
        Kıymeti : 180.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Artırma Bilgileri
        1.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:00
        2.Artırma
        Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:00
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:00
        31/08/2025
        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02327530
        Yazı Boyutu