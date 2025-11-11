T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 12.11.2025 - 00:00
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/229 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 48 Parsel
Yüzölçümü : 18.400 m2
Kıymeti : 460.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy, Topaktaş Mevkii,118 Ada 302 Parsel
Yüzölçümü : 3.100,00 m2
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü 118 Ada 232 Parsel
Yüzölçümü : 4.100 m2
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:00
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Topaktaş Mevkii, 118 Ada 310 Parsel
Yüzölçümü : 19.000,00 m2
Kıymeti : 475.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Küçükburun Mevkii, 119 Ada 109 Parsel
Yüzölçümü : 18.500,00 m2
Kıymeti : 465.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:00
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 184 Parsel
Yüzölçümü : 11.700,00 m2
Kıymeti : 470.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:30
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Köycivarı Mevkii, 119 Ada 235 Parsel
Yüzölçümü : 3.600 m2
Kıymeti : 145.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 68 Parsel
Yüzölçümü : 4.100,00 m2
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 71 Parsel
Yüzölçümü : 13.600,00 m2
Kıymeti : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:00
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 136 Ada 74 Parsel
Yüzölçümü : 12.300,00 m2
Kıymeti : 310.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:00
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Dikili Mevkii, 139 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 10.800,00 m2
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 141 Ada 11 Parsel
Yüzölçümü : 6.250,00 m2
Kıymeti : 155.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:30
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:30
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 143 Ada 18 Parsel
Yüzölçümü : 19.500,00 m2
Kıymeti : 490.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:00
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ekecikyeniköy Köyü, Sarıyazı Mevkii, 147 Ada 210 Parsel
Yüzölçümü : 13.200 m2
Kıymeti : 330.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:00
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hassas Mahallesi, 1960 Ada 6 Parsel, Bodrum Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 36 m2
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:00
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:00
31/08/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
