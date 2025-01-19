Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.01.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/337 Esas
        DAVALI : ADEVİYE DOĞANAY- MERKEZ/AKSARAY

        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılamasında, adresinize tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

        Duruşma Günü : 25/02/2025 günü saat:10:05’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02157429
        Yazı Boyutu