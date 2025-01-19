T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/337 Esas

DAVALI : ADEVİYE DOĞANAY- MERKEZ/AKSARAY



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılamasında, adresinize tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü : 25/02/2025 günü saat:10:05’de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.