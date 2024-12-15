T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/398 Esas

Davacı AKSARAY BELEDİYESİ tarafından Davalılar Ali Özdemir ve diğerleri aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Ereğli Kapı Mah. 1417 ada 28 parsel, Aksaray ili Merkez Mehmet Akif Ersoy mah. 5418 sk. No:20 sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediyesi adına tesisine, yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, Açılacak davalarda husumetin AKSARAY BELEDİYESİ'NE yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının AKSARAY BELEDİYESİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası T.A.O. Aksaray Kültür Park Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda bildirilen esas sayılarına dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/11/2024