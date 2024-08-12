T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/439 Esas

DAVALI : AYŞEGÜL SERT,



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste ismen tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/12/2024 günü saat: 10.03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi , bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.