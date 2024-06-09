 T.C. AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN T.C. AKSARAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2014/336 Esas

KARAR NO : 2022/269

Davacı BEKİR KOÇAK vekili Av. Abdulsamet Kılıç tarafından Davalı Katya SASHEVA aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda :

Aksaray ili Merkez İlçesi Karakuyu Mahallesi/Köyü cilt no:118 hane no:12 ,BSN:22'da nüfusa kayıtlı Alive Nazik oğlu Aksaray 10/08/1963 doğumlu 17090901940T.C.Kimlik numaralı davacı Bekir KOÇAK ile İvanovakızı 9/4/1974 KRUSHARİ doğumlu Bulgaristan uyruklu anne adı Kadrie Sali Mehmed olan davalı Katya SASHEVA'nın TMK'nın 166/1maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMALARINA, dair verilen karar davalının bildirime yarar adresi bulunmadığından iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağı,2 haftalık yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.