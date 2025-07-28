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        T.C. AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.07.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C.
        AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/52

        DAVALI : DÖNDÜ BEKLEVİÇ -TC:144.....52 - Selahaddin ve Meryem kızı 1975 d.lu, KOOPVAARDİJHAF 66 3/71 PK ROTTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce yurtiçi adresinize Tensip Zaptı, Dava Dilekçesi ve Ön İnceleme Duruşma Zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yurt dışı olduğu ve tespit edilemediği gerekçeleriyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Tensip Zaptı, Dava Dilekçesi ve Ön İnceleme Duruşma Zaptını bildirir ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunmanız gerektiği, 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi sunulmaması halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ile birlikte delil listenizi sunmanız gerektiği, Tensip Zaptı ve Dava Dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
        Durusma Günü: 14/10/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 150. maddesi gereğince yokluğunuzda davaya devam edileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Ön İnceleme Duruşma Zaptı ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02265161
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