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        T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2019/306 Esas
        KARAR NO : 2023/268
        DAVACI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
        DAVALI : FATMA ÖLÇER
        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Davalının kayıtlı mernis adresinin bulunmaması nedeniyle tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin huzurdaki esas sayılı dosyası 30/05/2023 tarihinde karara çıktığı davacının davasının kabulüne karar verildiği davacı kurumca kabul edilen bedele ve avukatlık ücreti yönünden kararın istinaf edildiği ancak istinaf başvuru dilekçesinin davalı Fatma Ölçer'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla istinaf başvurusu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960385
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