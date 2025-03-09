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        T.C. AĞRI SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2025 - 00:00
        T.C.
        AĞRI
        SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2020/279 Esas
        DAVACI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
        DAVALI : 1-FERİDE ÇELİK


        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce davalı Feride Çelik'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve dahili dava dilekçesi ile duruşma gün ve saatinin tebliğe çıkarılmasına karar verilmiş, ancak davalıya usulüne uygun tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden, 08/05/2025 tarihli duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 08/05/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186822
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