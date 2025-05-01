T.C.

AĞRI

İCRA DAİRESİ

2010/1 İFLAS



İFLASIN AÇILDIĞINA İLİŞKİN İLAN

28/04/2025

BORÇLU : UFUK MURAT KÖSEOĞLU, 21427233970TC Nolu,



Leylek Pınar Mah. General Vehbi Engin/1 Cad. No:4 İç Kapı No:4Ağrı Merkez / AĞRI

Yukarıda bilgileri yazılı şahsın Ağrı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 02.07.2010 tarih, saat 11:27'de 2006/14 esas 2010/279 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilmiştir ve iflas kararı 14.03.2025 tarihinde kesinleşmiştir.

İc.İf.K.nun 166. Maddesi uyarınca bilgi edinilmesi tebliğ ve ilan olunur.