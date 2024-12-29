İLAN



T.C.

ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT



ESAS NO : 2024/8 Esas



DAHİLİ DAVALI : 1- FATMA AKALIN TC : 20380165038- 1. Cad. No: 3 Gazievren Lefke 9875 ve



Mahkemenizce dahili davalı Fatma AKALIN' ( TC. 20380165038 ) çıkartılan tebligatların muhattabın belirtilen adresten ayrıldığı ve adres araştırması yapıldığı ve sonuç alınamadığı,bu nedenle Mahkememizce 7201 sayılı Tebligat Kanunu md. 28 uyarınca dava dilekçesi, tensip zaptı aldırılan son bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla;

Davacı TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI tarafından davalılar aleyhine açılan Adıyaman ili Merkez ilçesi hacı Halil köyü 529 nolu parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Dosyanın bozularak yukarıdaki esasa kaydının yapıldığı,son aldırılan03/06/2024 havale tarihli bilirkişi ek raporunda Adıyaman ili Merkez ilçesi hacıhalil köyü 529 nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan toplan alan için, 33.502,67 TL değer biçildiği ve dahili davalı Fatma AKALIN'ın hissesine tekabül eden miktarın 747,83 TL olduğu,

Duruşmanın 16/01/2024 günü saat: 10:25'e bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı

hususları, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçmek üzere dahili davalı Fatma AKALIN'a ilanen tebliğ olunur.17/12/2024