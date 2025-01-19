Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/760 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/760 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: Adana İli, Sarıçam İlçesi, MehmetAkifErsoy M. 1255 Ada 15 Parsel No., "ARSA" Niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.Yüzölçüm: 106,00

Açık Adresi: Mehmetakifersoy Mahallesi 101 Sokak No:3 Sarıçam / ADANA

Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle zemin+ 2 normal katlı 256 m2 alanlı yapı bulunmaktadır

İmar Durumu : İbraz edilen Bilirkişi Raporu ile " Sarıçam Belediyesi E-İmar Servisine göre; Ticaret + Konut Alanı, Ayrık nizam, Taks: 0.60, E:2.40, Hmax: 31.75 m yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir." olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.785.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 13:44

16/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.