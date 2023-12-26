T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ12. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ESAS NO : 2021/2675

KARAR NO : 2023/293

Davacı Musrafa Harun Yalım, davalı Kadirli İdman Yurdu ve feri müdahil Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki iş (Bağ-kur sigortalılığının tespiti) nedeniyle Dairemizin 23/03/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Davalı Kurum vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE karar verilmiştir.

Davalı Kadirli İdman Yurdu'na tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından karar ilamı yerine geçerli olmak üzere davalı Kadirli İdman Yurdu'na ilanen tebliğ olunur.