Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.09.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        DOSYA NO : 2022/211
        KARAR NO : 2024/52

        Sanık MOHAMMAD ABRAM hakkında mağdur ABDULMUNEM HAJI GHAZAL'a yönelik olarak "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan dolayı TCK'nın 142/2.h.1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması nedeniyle CMK'nın 223/2.b maddesi gereğince sanığın BERAATİNE karar verilen,Halid ve Emine oğlu, 01/01/2000 doğumlu, Mohammad Abram tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02095394
        Yazı Boyutu