T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2021/894 Esas

DAVALILAR : 1- ZEYNEP YASEMİN İZGÜ - 20575071052

2- AHMET HALUK İZGÜ - 20572071116



Davacı Ergun Eşme tarafından aleyhinize açılan Adana ili Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mah 301ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/09/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.