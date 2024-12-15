T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/47 Tereke

Abdurrahman ve Zekiye'den olma, 01/07/1949 doğumlu, Seyhan nüfusuna kayıtlı, 17677175078 T.C. Kimlik numaralı 01/04/2024 tarihinde vefat eden muris VEDAT Bayraktar'ın terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarda sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.28/11/2024