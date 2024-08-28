T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/31 Tereke

Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, CeyhanMahallesi/Köyü, 1 Cilt, 275 Hane No, 53 BSN Noda nüfusa kayıtlı 01/01/1956 doğumlu, 18/06/2020 tarihinde vefat eden müteveffa Cahit ZIBA'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.