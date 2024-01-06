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        T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.01.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. BODRUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/7 Tereke


        Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa RECEP UĞUR BIÇAKCI'ye ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;
        Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Aşağı Hatıpbağı Mah/Köyü, Cilt No:1 Hane No:273 BSN:15 'de nüfusa kayıtlı, Mehmet Ali ve Nevin oğlu, 49801324618TC Kimlik Numaralı müteveffa RECEP UĞUR BIÇAKCI, 30/10/2022 tarihinde vefat etmiş olup, müteveffanın mirasının en yakın mirasçıları tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 590ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
        Müteveffa RECEP UĞUR BIÇAKCI ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilân tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememiz dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflâsa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflâsın kapatılacağı hususu ilgililere ilân olunur. 06/04/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957633
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