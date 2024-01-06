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        T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.01.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/81 Tereke
        İLAN

        Adana ili Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Cilt No:184 Hane No:15 te nüfusa kayıtlı, Ahmet ve Hatice den olma İslahiye 11/01/1948 doğumlu. 20881068722 T.C.Kimlik numaralı 11/02/2020 tarihinde vefat eden muris Seyfi Sani ERDOĞAN'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/81 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.22/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01957355
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