        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.08.2025 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İLAN

        DOSYA NO :2023/621
        KARAR NO :2024/795

        Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 86/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 1 Ay 3 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına, 2 Yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen, Gürselpaşa Mah. 75488 Sk. Pılanta Trent Sitesi A Blk Kat:1 No:1 Seyhan/ADANA adresinde ikamet ettiği tespit edilen, Erdoğan ve Selvi oğlu, 20/02/1991 Yüreğir doğumlu, SAMET ERTİNGÜ(TC.Kimlik No:21787065174) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.07.2025

        Yazı Boyutu