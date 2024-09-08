T.C.

ADANA

31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : .11422420-2023/216-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Sanık Muhammed SEYİTALİ, Abdul Munin ve Rabab oğlu 01/01/1997 doğumlu, Kimlik nolu 99640580966 hakkında yapılan yargılama sonucunda Mahkememizin 09/07/2024 tarihli 2023/216 Esas 2024/412 Karar sayılı ilanı ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 142/1.e. Maddesinde tanımlı Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeten 2 Yıl 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53. Maddesinin değişiklikler göz önünde bulundurularak uygulanmasına, dosyada bulunan 2475 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana BAM'a istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Muhammed SEYİTALİ 'e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde tirajı 50.000 altı olan bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.09.2024