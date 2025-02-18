T.C. ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2024/233

KARAR NO : 2024/606



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından, sanık Uğur Tul hakkındaki yine mahkememizin 11/12/2014 tarihli ve 2014/530 Esas, 2014/504 Karar sayılı, 16/01/2015 tarihinde kesinleşen ve açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

-Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit olmakla, suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri gözetilerek, eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 106/1-1.cümle maddesi gereğince takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığın davranışları gözetilerek 5237 Sayılı TCK.nun 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, Fatih Mahallesi Harran Sokak No:8/2 Tarsus/MERSİN adresinde ikamet eden, Erdal ve Songül oğlu, 21/01/1973 Tarsus doğumlu, Uğur TUL (TC Kimlik No:13580403116) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.