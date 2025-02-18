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        T.C. ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.02.2025 - 00:00

        T.C.
        ADANA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/233
        KARAR NO : 2024/606


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasından, sanık Uğur Tul hakkındaki yine mahkememizin 11/12/2014 tarihli ve 2014/530 Esas, 2014/504 Karar sayılı, 16/01/2015 tarihinde kesinleşen ve açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,
        -Sanığın tehdit suçunu işlediği sabit olmakla, suçun işleniş biçimi ve fiilin özellikleri gözetilerek, eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 106/1-1.cümle maddesi gereğince takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
        -Sanığın davranışları gözetilerek 5237 Sayılı TCK.nun 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sonuç olarak sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, Fatih Mahallesi Harran Sokak No:8/2 Tarsus/MERSİN adresinde ikamet eden, Erdal ve Songül oğlu, 21/01/1973 Tarsus doğumlu, Uğur TUL (TC Kimlik No:13580403116) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175050
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