T.C.

ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No :2024/21-Ceza Dava Dosyası



İLAN

Kötü Muamele suçundan sanıklar, Muhammed ve Fatma'dan olma01/01/1998 Halepdoğumlu, 99844570770 TC Kimlik nolu AYŞE MEMO veIbrahim ve Necah'dan olma01/01/1991 Halepdoğumlu, 99841570834 TC Kimlik nolu MUSTAFA MEMO hakkında yapılan yargılamada sanıkların savunmalarının Basit Yargılama Usulü'ne göre alınması gerektiği halde kendilerine tüm aralamalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından bu ilanın yayınlanması tarihinden itibaren iki hafta içerisinde sanıklar tarafından bizzat mahkemeye başvurularak güncel adreslerinin bildirilmediği takdirde sanıkların yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verilebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.01/11/2024