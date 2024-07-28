T.C.

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/2271 Esas

24/07/2024



ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Muris Emine ÖZKAN'ın vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin dosyanın yapılan yargılaması sırasında verilen ara karar gereğince;

Muris Emine ÖZKAN Adana 6.Noterliğinde 13/06/2002 tarihinde 7486 yevmiye no ile düzenlediği vasiyetnamede; vefatı halinde murisevveli olan ABDURRAHMAN ÖZKAN ile muris eşi BAYRAM ÖZKAN'ın vuku vefatı ile diğer vereseler meyanında kendisine irsen ve teselsülen intikali gereken ve halen murisievveli olan ABDURRAHMAN ÖZKAN adına hisseli olarak kayıtlı bulunan ADANA İLİ YÜREĞİR İLÇESİ, 1.BÖLGE, KARŞIYAKA MAHALLESİNDE TAPUNUN 17 P-IV PAFTA, 5053 ADA VE 9 PARSELDE KAYITLIGAYRİMENKULDEKİ MİRAS HAK VE HİSSELERİNİN TAMAMI İLE MURİSİ EŞİ BAYRAM ÖZKAN'ın vuku vefatı ile diğer vereseler meyanında kendisine irsen ve teselsülen intikali gereken ve halen muris eşi adına hisseli olarak kayıtlı bulunan ADANA İLİ, POZANTI İLÇESİ, KÜÇÜKTEKİR MAHALLESİ, AKÇATEKİR KÖYÜ TABYA MEVKİNDE TAPUNUN 33-b-16-b-3-C pafta, 230 ada ve 14 parselde kayıtlı kargir ev ve arsası vasıflı gayrimenkuldeki miras hak ve hisselerinin tamamını Adana ili, Yüreğir ilçesi, Akıncılar mah. 27. sokak No:11 adresinde mukim kütükte Adana ili, İmamoğlu ilçesi Camili köyü, 025/04 Cilt, 177 aile 23 sırada kayıtlı Ali oğlu 1979 doğumlu oğlu Üzeyir ÖZKAN'a bıraktığını vasiyet ettiği anlaşılmıştır.

Murisin mirasçısı Gülüzar SERT'in (TC No:17614127290) 20/11/2024 günü saat:10:10’da bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, vasiyetnameyi kabul etmediği takdirde 1(bir) ay içinde mahkememize bilgi vermesi, aksi takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağı ve lehine vasiyet edilen talep ettiği taktirde lehine vasiyet edilene mirasçılık belgesi verileceği, duruşmaya gelmediği taktirde yargılamanın gıyabında yürütülerek karar verileceği, duruşma gününün işbu ilanın yayınlanmasını müteakip 15 (onbeş) gün sonra tebliği yerine geçerli olacağı ilanen tebliğ olunur.