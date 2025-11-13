İ L A N



T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/127 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

09.10.2025

hk. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adana Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusuAdana İli, Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesinde bulunan 11104 ada 3 parsel (yeni 11104 ada 15 parsel), 11109 ada 12 (yeni 11109 ada 32 parsel), 11116 ada11 parsel (yeni 11116 ada 31 parsel), 11116 ada 20 (yeni 11116 ada40 parsel), 11126 ada1 parsel (yeni 11126 ada 2parsel) sayılı taşınmazda hissedar olan Hüseyin oğlu Sait‘in kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 11/06/2014 gün ve 2010/3135 esas, 2014/858karar sayılı ilamı ile Adana İl Defterdarının 3561 Sayılı Kanun gereğince Kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilen Sait'i tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/127 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Sait hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.09.10.2025



GAİP TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR

ADI SOYADI : SAİT

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : BİLİNMİYOR

DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR

DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR