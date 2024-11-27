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T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



Sayı : 2024/150 Esas

05/11/2024

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile davalı Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana Kayyımlık Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 3049 ada 7 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Mahmut'un kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeniyle Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1733 esas sayılı dosyasının ilamı ile 3561 sayılıyasa gereği kayyımlık ile yönetildiği, 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresinin tamamlandığı hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması için Rahime isimli kişinin gaipliğe karar verilmesine ilişkin dava açılmış olup, Mahmut'u tanıyan bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2024/150 esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde, adı geçen Mahmut hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.05/11/2024